L’abitabilità sostenibile e il vero sviluppo sociale Talk con Chambers, tra i massimi creativi al mondo

The Wow house: il progetto riguardante il design del futuro realizzato dall’Accademia di belle arti in occasione del suo cinquantenario avrà il suo culmine domani, alle 17.30 all’Orto dei pensatori. Sarà presente Tony Chambers, uno dei massimi creativi al mondo del settore, che terrà un talk sull’abitabilità sostenibile parlando delle sue ricerche. "Oggi la collaborazione è fondamentale. È l’unico modo per evolvere e per promuovere un vero sviluppo sociale e culturale. – afferma Tony Chambers – In questa prospettiva, il design ha un ruolo cruciale come motore di innovazione, cooperazione e responsabilità". "Il Cinquantesimo della nostra Istituzione è un traguardo importantissimo: non è un punto di arrivo ma una nuova ripartenza, un momento di grande apertura verso la nostra città, verso una nuova idea di trasversalità dei saperi, che sempre di più andrà a caratterizzare le accademie di domani. In questo contesto essere internazionali è importantissimo. Ci riempie di orgoglio che uno stimato professionista come Tony Chambers non solo abbia accettato il nostro invito a collaborare ma abbia anche abbracciato il tema del gioco scelto per i nostri festeggiamenti" dichiara Rossella Ghezzi, direttrice dell’Accademia di belle arti di Macerata. Al convegno parteciperanno anche vari esponenti del mondo dell’arte del design e della progettazione: con Aldo Bottoli a moderare, alla parola si alterneranno oltre a Chambers anche Gianluca Cantaro, giornalista di moda, Alberto Fiorenzi della i-mash, Catia Grossi per i-Guzzini, Michele Lupi del gruppo Tod’s, Graziano Marzioni del marketing della Poltrona Frau e Marco Tortoioli Ricci, presidente dell’associazione del design della comunicazione visiva. Un appuntamento importante per l’intera comunità, un’opportunità unica per gli studenti dell’Accademia di belle arti.

l. f.