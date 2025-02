Laboratori, circo e giochi all’Ecomuseo di Villa Ficana

Sabato l’Ecomuseo Villa Ficana si trasformerà in un magico palcoscenico per i più piccoli, ospitando l’evento speciale "Creazioni da circo - Laboratorio e giochi a Ficana". Il pomeriggio, dedicato a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, sarà ricco di attività laboratoriali creative e giochi ispirati proprio al mondo del circo. I piccoli partecipanti sono invitati a indossare i loro costumi di carnevale preferiti per rendere l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente; i genitori, invece, avranno l’opportunità di esplorare il suggestivo borgo con un tour a loro dedicato. Le attività si svolgeranno in due turni: nel primo, un laboratorio dalle 15.30 alle 16.30 e i giochi dalle 16.30 alle 16.45; nel secondo turno, laboratorio dalle 16.45 alle 17.45 e giochi dalle 17.45 alle 18. Per garantire la sicurezza e la bellezza del borgo e degli spazi museali, non è consentito l’utilizzo di stelle filanti, coriandoli o gadget che possano causare disagi. Il contributo di partecipazione è di 8 euro a bambino; i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria entro domani inviando una mail a museovillaficana@gmail.com. Per info www.ecomuseoficana.it o 0733-470761 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).