Laboratori creativi nella ludoteca due volte a settimana

Dal 6 marzo, tutti i mercoledì e venerdì fino al termine dell’anno scolastico si svolgeranno dei laboratori rivolti ai ragazzi minorenni, dal titolo "Atelier creativi per ridurre la povertà educativa", all’interno della ludoteca in via Roma, a Porto Recanati. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale, in convenzione con l’associazione "Autonomia è vita" di Falconara e l’istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto. "Tali laboratori - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Sonia Alessandrini (nella foto) - avranno la finalità di offrire momenti di svago ludico-ricreativi specifici, che aiutino i ragazzi dai 6 ai 16 anni (anche con disabilità) e le loro famiglie a sentirsi sostenuti e integrati all’interno di un percorso dinamico e strutturato con lo scopo ultimo di ridurre la povertà educativa. Gli obiettivi di tale progetto – sottolinea ancora – consistono nel promuovere la realizzazione dei laboratori didattici per favorire l’integrazione dei bambini e dei ragazzi, prevenire l’evasione e l’abbandono scolastico e favorire la piena integrazione nei minori stranieri".

Sempre l’assessore Alessandrini aggiunge: "Per l’Amministrazione comunale, questo progetto rappresenta un’iniziativa preziosa ed efficace al fine di offrire spazi di ascolto ai minori a rischio di abbandono scolastico ed elaborare percorsi alternativi di aiuto e sostegno". I laboratori saranno svolti sotto la supervisione di Francesca Rosati (psicoterapeuta e presidente dell’associazione "Autonomia è vita"), Elisa Trillini (psicoterapeuta e docente) e Vincenzo Compagnone (professore di sostegno).

"Questo progetto – conclude Alessandrini – si inserisce nel filone della progettualità finora messa in campo dal mio assessorato, ovvero combattere il disagio giovanile, la povertà socio educativa e la dispersione scolastica".