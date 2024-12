Laboratori di scrittura e incontri. Si parte sabato in biblioteca

Sabato alle 18 nelle Sala Cecchetti della Biblioteca Zavatti, s’inaugura il nuovo corso della Scuola di Cultura e Scrittura poetica Sibilla Aleramo, diretta da Umberto Piersanti e patrocinata dal Comune, in collaborazione con la Biblioteca Zavatti. La Scuola Aleramo quest’anno tocca l’importante traguardo dell’undicesimo anno di attività, con lezioni su temi particolari, laboratori di scrittura, incontri con importanti autori (tra gli altri Milo De Angelis, Vivian Lamarque, Massimo Raffaeli (nella foto), Roberto Galaverni), confermandosi tra le più longeve ed importanti nelle Marche. L’evento del 7 dicembre è a ingresso libero, come quello del 5 aprile, e sarà anche in diretta facebook, sulla pagina della Scuola di cultura e scrittura poetica. Al primo incontro, dopo aver illustrato il programma, affiancato dai collaboratori storici Roberto Marconi e Annie Seri, Piersanti terrà una lectio magistralis dal titolo: ’Il senso della poesia nella odierna società’. L’intento della Scuola è quello di allargare la conoscenza della poesia, soprattutto quella italiana e contemporanea, con incontri in cui i partecipanti avranno la possibilità di entrare dentro l’officina testuale dei vari autori trattati, poiché il miglior approccio è la pratica diretta dei testi e il dialogo e la frequentazione di autori affermati. Inoltre si cercherà di liberare gli iscritti da quei luoghi comuni, dai poeticismi, dalle immagini facili ed edulcorate che accompagnano spesso coloro che scrivono senza un vero inserimento dentro la lingua e le tematiche contemporanee. Il corso poi si potrà frequentare in presenza (quota unica 50 euro) oppure online (la quota è 30 euro).

Gli appuntamenti, nello stesso luogo e orario, saranno mensili, l’11 gennaio, il 15 febbraio, il 15 marzo, per concludersi il 5 aprile con ospite il critico letterario, tra i più importanti d’Italia: Massimo Raffaeli. "In questi dieci anni di attività della Scuola Sibilla Aleramo sono arrivati a Civitanova Marche alcuni tra i più importanti poeti e critici italiani", ha sottolineato il sindaco Ciarapica. Esercizi e testi degli iscritti saranno letti e discussi ad ogni appuntamento. Per informazioni e iscrizioni lascuoladipoesia@libero.it; 3202430653