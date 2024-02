Laboratori e visite all’Ecomuseo

Visite teatralizzate e laboratori pratici all’Ecomuseo di Villa Ficana. Gli appuntamenti rientrano nell’ambito del progetto didattico "A spasso nelle storie", curato dall’Ecomuseo con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico dello stesso e innovare l’offerta didattica rivolta ai visitatori e alle scuole. Le visite teatralizzate sono un modo diverso per far conoscere agli studenti il territorio in cui vivono e la sua storia. La ricetta è semplice: luoghi ricchi di storia e arte, una buona dose di teatro e di letture, dei personaggi divertenti e un pubblico di ragazzi curiosi. Le visite didattiche proposte vogliono far vivere agli studenti un’esperienza in un mondo ormai dimenticato, rispettando il linguaggio della fascia d’età coinvolta e le modalità adeguate ad avvicinarli ai temi affrontati. I laboratori pratici hanno lo scopo di far conoscere e valorizzare i materiali naturali quali terra, paglia, legno e colori naturali e aiutano a sviluppare capacità e conoscenza tramite l’osservazione e la manipolazione diretta degli stessi, stimolando la creatività sia durante la fase progettuale che in quella pratico-creativa. Attraverso l’attenzione dedicata alle case di terra si mira inoltre a diffondere i valori positivi della cultura locale e del modello di vita e di organizzazione sociale ed economica proprio del territorio, a promuovere la diffusione di tecniche costruttive che garantiscano uno sviluppo futuro sostenibile, da realizzare attraverso il recupero e la valorizzazione dei materiali, delle architetture e dei paesaggi. Per avere maggiori informazioni sulle attività proposte, sulle modalità e i tempi di realizzazione è possibile scaricare la brochure completa dal sito www.ecomuseoficana.it nella sezione "progetti"; nella stessa pagina è possibile effettuare la prenotazione delle attività attraverso il "modulo di prenotazione". Info al numero 0733.470761 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o via mail a info@ecomuseoficana.it.