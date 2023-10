Laboratori in vista di Halloween

Per i bambini i giorni di Halloween in città saranno animati da Macerart&tour e Amanuartes: sabato alle 16 nella sede di via Crispi i piccoli confezioneranno maschere per Halloween, mentre martedì in giro per il centro le due associazioni organizzano una caccia al tesoro, a partire dalle 15. Seguirà il tradizionale "Dolcetto o scherzetto". Info e prenotazioni: 3483176783.