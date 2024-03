Laboratori, incontri, film e libri. Settimana dell’inclusione in ateneo

Presentata la settima edizione de "La settimana dell’inclusione", organizzata dall’Università di Macerata con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Società Italiana di Pedagogia Speciale e la Fondazione Marche Cultura. Con più di trenta appuntamenti – da lunedì 18 a sabato 23 – differenziati in seminari, laboratori e presentazioni di mostre e libri, l’evento mira a condividere con la comunità accademica e con gli stessi cittadini riflessioni sull’inclusione sociale delle persone con disabilità, tra ricerca e innovazione. "È una settimana d’identità per l’Università – dichiara il rettore John McCourt –, che contraddistingue la nostra inclinazione a lavorare a tutto campo per un territorio inclusivo, promuovendo il benessere e diminuendo le uguaglianze". Un lavoro ormai consolidato che prevede il coinvolgimento di tutti i dipartimenti formativi.

"Ospiteremo anche il dottorato nazionale – commenta Catia Giaconi, prorettrice vicaria –, i maggiori studiosi si incontreranno parlando della ricerca a livello nazionale". "Verranno coinvolti tutti gli ambienti universitari – conferma la docente Natascia Mattucci –. Ogni anno vengono integrate nuove attività, a beneficio di tutti. Continueremo in questa direzione". "La settimana ha format tripartito – spiega la referente d’inclusione e disabilità, Noemi Del Bianco – che comprende sia lezioni aperte dei docenti dei cinque dipartimenti, i quali metteranno a disposizione i loro specifici contenuti disciplinanti, sia laboratori guidati dal centro di ricerca TIncTec che permetteranno di toccare con mano ricerche e dispositivi tecnologici. Il programma "L’Escluso" curato dalla radio universitaria Radio Rum ci permetterà, invece, di conoscere storie di vita legate al tema". Si parte lunedì con i primi appuntamenti. Alle 12 sarà inaugurato il Social@b nelle vetrine di via Gramsci 29, uno spazio fisico e virtuale di comunicazione. Nel pomeriggio (ore 18, Polo Bertelli) l’inaugurazione della mostra di tele artistiche a cura del liceo Cantalamessa. E ancora, martedì alle 21.30 la proiezione al cinema Italia di "Nata per te", il film di Fabio Mollo ispirato alla storia di Luca Trapanese, il padre single che ha adottato una bambina con sindrome di Down. Le giornate successive prevederanno incontri, presentazioni di libri e seminari interdisciplinari proposti dai Dipartimenti e aperti a studenti e cittadini, al fine di analizzare la didattica e la ricerca inclusiva. Alcuni appuntamenti: mercoledì ore 15-18 in aula Shakespeare a Palazzo Ugolini "Accessibilità: strumenti, tecnologie e buone pratiche per una reale inclusione" con Sauro Cesaretti, Elena Di Giovanni e Francesca Raffi; giovedì ore 15-17 in aula 2 Loggia del grano "Anziani e digitale. Processi di inclusione al di là dell’ageismo" con Alessia Bertolazzi, Valeria Quaglia, Ramona Bongelli e Francesca Cesaroni; venerdì ore 11-13 aula 3 Loggia del grano "Contesti di vulnerabilità" con Natascia Mattucci e Alessio Panaggio. Non mancheranno confronti con studiosi ed esperti nazionali da Brasile, Mozambico, Regno Unito e Stati Uniti. A conclusione degli eventi, l’assegnazione del Premio Inclusione 3.0 al teatro Lauro Rossi (9-14) a scuole e realtà del territorio contraddistintesi per il lavoro con persone con disabilità.