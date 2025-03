Laboratori innovativi. Collaborazione tra due scuole

L’artistico Cantalamessa e l’alberghiero Varnelli firmano una collaborazione. I ragazzi sono stati introdotti ad una serie di lezioni in cui le diverse aree del design e della modellazione sono state esplorate e messe in pratica in un connubio che ha incorporato estetica, creatività e buona cucina. Gli studenti hanno preso parte a una serie di laboratori pluritematici: si è lavorato sulla realizzazione di elementi decorativi, anche tramite stampa 3D, con Marco Cingolani, che ha illustrato agli studenti alcune tecniche mostrandone le potenzialità nel creare elementi decorativi unici e innovativi o strumenti adatti al campo della ristorazione e alla produzione alimentare. Contemporaneamente si è operato nella realizzazione di centrotavola di design. Grazie a Lucia Staffolani e Martina Pesaresi, i partecipanti hanno appreso come progettare e realizzare centrotavola dal design originale.