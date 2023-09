Laboratori, musica e divertimento a Fiastra Fantasy: partito il conto alla rovescia!

Conto alla rovescia per accogliere il popolo fantastico che, sabato e domenica, in arrivo da tutta Italia, si ritroverà alla sesta edizione di Fiastra Fantasy, tra laboratori, giochi di ruolo, musica, balli, sfide e divertimento. Un appuntamento che affonda le sue radici nelle leggende e tradizioni dei Sibillini e che riscuote successo; il sindaco Sauro Scaficchia ha sottolineato i "numeri crescenti" registrati in ogni edizione. Fiastra per due giorni si animerà di appassionati del genere e cosplayers: fate, elfi, negromanti, orchi, guerrieri, per un luogo fantastico in cui immergersi. Il turista si ritroverà a vivere nel mondo Keemar, scenario creato dallo scrittore e anima del festival, Gregorio Antonuzzo, e trasposto in realtà nella suggestiva cornice del Castello Magalotti, dalle pagine dei suoi romanzi fantasy. Un evento significativo dal punto di vista turistico e del coinvolgimento dei residenti. "In questa iniziativa impegniamo con convinzione risorse ed energie – prosegue il primo cittadino –. Viviamo soprattutto di turismo ed è molto importante attivare reti virtuose e progetti che valorizzino il territorio. Fiastra Fantasy ne è un ottimo esempio". Scaficchia ha ringraziato in particolare Antonuzzo, l’associazione RicostruiAmo Fiastra e la presidente Caterina Belli, la Coop. Alcina con Antonella e Simona, i collaboratori e tutto il personale del Comune e, soprattutto, coloro che, con la loro partecipazione, renderanno Fiastra Fantasy "uno spazio unico di divertimento e spensieratezza".