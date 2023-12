Laboratori natalizi per i bambini dai 6 ai 14 anni Lunedì partono i laboratori gratuiti per bambini dai 6 ai 14 anni organizzati dall'Amministrazione comunale di Potenza Picena. Attività educative, fisiche, creative e teatrali per un Natale speciale. Info e iscrizioni: 3284647701, gloria.filippetti@ilfarosociale.it.