Laboratorio creativo al centro per la famiglia a Civitanova Alta: 'Raccontando l'arte'

Centro per la famiglia, parte il laboratorio creativo, con posti limitati. Il tema sarà ‘Raccontando l’Arte’, rivolto a bambini tra gli 8 e gli 11 anni. Si svolgerà attraverso 12 incontri in presenza (nella sede di Vicolo San Silvestro 11 a Civitanova Alta), con la guida dell’esperta Francesca Pasqueretta, a partire dal 20 settembre dalle 17 alle 19. E’ già possibile iscriversi chiamando il numero 0733.78361, oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Il modulo di iscrizione potrà essere compilato il 20 settembre quando il bimbo sarà accompagnato al primo incontro. Proseguono inoltre gli incontri rivolti ad adulti, genitori, educatori, insegnanti per la fascia di età 06 anni, con inizio alle 10.30: sabato 30 settembre al Nido La Lumachina (via Quasimodo) incontro con la pedagogista e le educatrici per dare risposte ad alcune domande sul tema ‘morsi, calci e pugni’. Poi altri due appuntamenti a ottobre. Il Centro per la Famiglia è un servizio del Comune in gestione al Paolo Ricci.