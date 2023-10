Laboratorio di archeologia per bimbi e ragazzi. Si parte sabato Sabato 4 novembre, dalle 16 alle 18, l'associazione Crescere insieme 2.0 e Pandora organizzano un laboratorio di archeologia per bambini e ragazzi tenuto da Cristina Paoluzzi. Scopri l'antico Egitto! Corso Garibaldi 188. Per info: 380.3678348.