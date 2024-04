Laboratorio di inglese alla primaria

Un nuovo laboratorio di inglese alla scuola primaria Sant’Agostino, in città alta. È stato inaugurato alcuni giorni fa, il "Sant’Agostino English Learning Lab", un percorso "volto ad implementare con un approccio ludico, spontaneo e graduale" la conoscenza della lingua straniera. A condurlo, sono alcuni docenti madrelingua, con le lezioni che si svolgono in orario extrascolastico. Dunque, un progetto interessante, che proseguirà fino a fine anno per essere assunto in pianta stabile a partire dal prossimo anno scolastico. Al momento, si contano già 125 iscrizioni. L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di alcuniprivati. "Collaborare con le aziende del territorio – afferma la dirigente scolastica Gloria Gradassi- è un importante traguardo, in particolare in un contesto dinamico e ricco di cultura imprenditoriale come quello di Civitanova e dintorni. Questa esperienza dimostra come l’imprenditoria locale sia sempre più consapevole e attenta dell’importanza di una formazione di alto livello. La realizzazione di questo progetto mette in luce le potenzialità della sinergia tra scuola pubblica e privati nel progettare un’offerta formativa altamente qualificata". "Un ringraziamento particolare – dicono dalla scuola - va aAneeza Ejaz, di nazionalità inglese e residente in città, che ha supportato la scuola nell’ideazione di questo laboratorio, mettendo a disposizione la propria esperienza e donando una collezione di libri per bambini, editi in Inghilterra".