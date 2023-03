Laboratorio di lettura con l’autrice Baldelli

Al via al liceo Leopardi di Recanati lo storico laboratorio di lettura per gli studenti del triennio con l’obiettivo di avvicinarli ai libri e agli autori contemporanei. Nei giorni scorsi nell’aula magna della scuola sono stati consegnati i testi scelti dai docenti per questo anno scolastico al cui acquisto ha provveduto l’amministrazione comunale. Il libro di quest’anno è "Alfonsina e la strada", dell’autrice marchigiana Simona Baldelli (Sellerio editore) che narra la storia vera di una ciclista a cui nel 1924 viene concessa la possibilità di partecipare al Giro d’Italia.