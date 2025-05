Laboratorio di scrittura creativa, appuntamento al Museo del Cinema

Sotto la guida della scrittrice e poetessa Lucia Nardi, domenica dalle 17 alle 18.30 si terrà al Museo del Cinema di Macerata un laboratorio di scrittura creativa su come scrivere una sceneggiatura. "La sceneggiatura – scrivono i promotori dell’iniziativa – è il testo strutturato di un’opera destinata a teatro, cinema o televisione, nel quale vengono descritti tutti i passaggi necessari alla sua realizzazione. Lo stile narrativo non deve essere descrittivo, bensì rapido ed incisivo al fine di far emergere chiaramente e rapidamente gli aspetti che colpiranno lo spettatore durante la visione dell’opera realizzata". Un’esperienza particolare, per mettersi alla prova, liberare le proprie emozioni e entrare nel mondo del cinema da un’altra porta. Info e iscrizioni: 3515358523.