Laboratorio "Futurità", l’ospite è Facchini

Oggi e domani torna l’appuntamento con "Futurità: laboratorio per vivere e progettarsi nel lavoro", organizzato dai corsi di laurea in filosofia dell’Università. Ospite d’eccezione di questa nuova edizione Duccio Facchini (nella foto), giornalista, scrittore e direttore del mensile di informazione indipendente "Altreconomia". L’iniziativa fa parte di un progetto ospitato due volte all’anno dalla Domus San Giuliano, pensato per ridurre le distanze tra gli studenti e il mondo del lavoro e per valorizzare le competenze e le potenzialità dei laureati in filosofia. Interverranno anche i rappresentanti di Lavoroper la persona e di nuova Nuova Ricerca.AgenziaRes.