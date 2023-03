Laboratorio genitori-figli per la festa del papà

Il Centro per la famiglia del Comune, gestito dall’asp Paolo Ricci, in occasione della Festa del papà, propone un laboratorio genitori-figli. Si tratta di un’occasione per trascorrere un pomeriggio insieme, divertirsi e collaborare anche attraverso attività ludico-ricreative. "Non poteva mancare un momento di festa e condivisione dedicato ai papà e ai loro bambini" dice l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi. Appuntamento oggi, alle ore 16, nella sede del Centro per la famiglia, in vicolo San Silvestro n. 11.