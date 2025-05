Laboratorio per scoprire i segreti delle erbe nell’ex pescheria

Civitanova Alta si anima con "Il Laboratorio della Sibilla": un evento per grandi e piccini nell’ex pescheria. L’evento è in programma per domani, alle 18.30. La Sibilla delle Erbe, Maria Sofia Baldoni, condurrà un laboratorio dedicato a bambini e adulti nello spazio espositivo della mostra fotografica "Frammenti", allestito nell’ex pescheria di Civitanova Alta. L’evento, reso possibile grazie alla sinergia tra il contenitore d’arte ANIMAE e la collaborazione della Società Opera Garibaldi, si inserisce nel più ampio progetto di rivalutazione delle location storiche in disuso del borgo medievale, un’iniziativa che sta riscuotendo grande apprezzamento nella comunità. Durante il laboratorio, Maria Sofia Baldoni condividerà la sua conoscenza delle erbe spontanee, svelando segreti e utilizzi tradizionali in un’atmosfera interattiva e stimolante.