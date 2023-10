La rinascita dopo il sisma, viaggio nel laboratorio del riciclo creativo: "Nuova vita per gli abiti”

Macerata, 30 ottobre 2023 – Una storia di rinascita, dopo il sisma, la pandemia, il tumore. L’imprenditrice Laura Salvucci, al timone dell’azienda artigiana "House of silence", dopo un periodo in cui pensava di mollare, addirittura rilancia. Prima del sisma fabbricava i cuscini benessere con il marchio "Prezioso" a Tolentino, poi si è trasferita a Macerata. Ora è anche sartoria e atelier.

Laura Salvucci al lavoro nella sua sartoria che è anche atelier

E dà una seconda vita agli abiti da sposa, in un mix tra sostenibilità ambientale, riciclo e creatività. In una parola: upcycling, ovvero riutilizzo creativo. La nuova frontiera della moda.

"Mi ero trasferita da poco nel capoluogo di provincia e stavo cominciando a rimettere insieme i pezzi – racconta Laura – quando, oltre alla pandemia, è sopraggiunta un’altra ‘botta’: la diagnosi di tumore al seno. È seguito un biennio tra chirurgia e chemioterapia, in cui mi sentivo a terra. Fino a quando non sono venuta a conoscenza del progetto Purple, di sostegno al reinserimento lavorativo e sociale per donne con pregresso carcinoma mammario".

L’università di Camerino è capofila, tra i vincitori del bando della Regione, e ha come partner l’associazione Le OrchiDee, Cooss Marche e Area Vasta 3 (attuale Ast Macerata). Salvucci partecipa come soggetto sia beneficiario che ospitante, accogliendo nella propria azienda una sessantenne pronta a rimettersi in gioco. "Mi sono aiutata aiutando – prosegue -, questa è stata la cura che mi ha fatto andare avanti. Una rete di donne coinvolte in attività di informazione e formazione, lavorative, teatrali. La stessa malattia che mi aveva buttato giù, mi aveva spinto a riflettere, sulla mia vita e sul mio lavoro. C’è stato studio "matto e disperatissimo" sul tessuto fino a reinventarmi; il marchio Prezioso resta, ma da poco ho dato vita anche all’atelier, nato da uno sguardo più attento sulla situazione sociale, culturale ed economica. Nuovi servizi, secondo le esigenze e le tendenze del mercato, e nella consapevolezza del cambiamento in atto. Rimanendo sempre fedele, comunque, alla valorizzazione del lavoro femminile".

Casa e bottega, nella dimora storica in via Silvio Pellico. Non solo un laboratorio di riparazioni, modifiche e ammodernamenti, ma anche capi su misura in seta. E riutilizzo creativo di abiti da sposa.

"Sono partita dal mio armadio – dice –, trasformando i capi per me stessa. Adesso invece lo faccio per gli altri, trasformando magari l’abito del giorno del sì, in tre vestiti da indossare per ogni occasione. Pezzi unici, che puntano a raccontare anche il patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. Da gennaio, partecipando ad un bando della Regione, sono pronta ad aprire le porte anche a borse lavoro per disoccupate over 35 e a riprendere gli stage per l’alternanza scuola-lavoro con gli istituti professionali".