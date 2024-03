Laboratorio sulla comunicazione attraverso la lingua dei segni

"Corpi visivi" è il titolo del laboratorio sulla comunicazione fatta attraverso la lingua dei segni organizzato dallo Sperimentale Teatro A per domani, alle 15.30, nella sede Lo Stabile – Palazzina sTa – di via Panfilo. Il laboratorio tenuto da Chiara Borsella, educatrice teatrale e interprete Lis (lingua dei segni italiana), e Maria Evangelista, presidente Ente nazionale sordi sezione di Macerata, propone a bambini e adulti una lettura di brevi fiabe e racconti narrati in italiano e Lis, animata con la voce, il movimento e le immagini. Una narrazione visiva che porterà i partecipanti ad ascoltare anche con gli occhi e ad esplorare con il corpo diverse possibilità di racconto. Il laboratorio costa 10 euro (gratuito per soci e ragazzi fino a 13 anni).