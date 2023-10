Laboratorio sulla Giustizia Riparativa a Civitanova: Progetto Next Generation

Un laboratorio sulla giustizia riparativa aperto ai giovani. Si tratta del progetto "Next generation", promosso dal Centro di giustizia minorile Emilia Romagna e Marche e sostenuto dal dipartimento della giustizia minorile e di comunità. A Civitanova si terranno due incontri, il primo oggi e il secondo mercoledì prossimo, dalle 15.30 alle 18.30 al Centro Caritas in via Parini n. 13, rivolti ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Guidati da due mediatrici penali minorili, i partecipanti interagiranno tra di loro e attraverso l’immedesimazione nell’altro si apriranno al lavoro della riparazione: vivendo l’esperienza di subire o causare un danno, si potrà capire quanto sia necessario ricucire la frattura creata superando ogni pregiudizio. L’attività, promossa con la cooperativa sociale "Lella 2001" di San Benedetto, sarà realizzata con la collaborazione della Caritas diocesana di Fermo e la rete sociale Oltre di Civitanova. "La giustizia riparativa è giustizia di comunità. Gli effetti di una riparazione si colgono non solo sull’autore dell’illecito ma sulla persona offes e sulla comunità tutta, anche in un’ottica di prevenzione. Questa esperienza di laboratorio sarà una preziosa occasione per i ragazzi per iniziare a cogliere i benefici della riparazione, lavorando sulla relazione e sull’immedesimazione nell’altro" precisa l’avvocato Mariangela Ascenzi, componente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Macerata, della Camera minorile della Marca sezione di Macerata e della rete sociale Oltre di Civitanova. "Caritas diocesana di Fermo ha aderito all’iniziativa con molto interesse – aggiunge la direttrice Barbara Moschettoni, componente anche della rete Oltre - coinvolgendo la Casa della carità dove sono attivi numerosi percorsi di messa alla prova. Riteniamo importante la creazione di una rete anche a livello locale per promuovere pratiche e attività riparative di comunità, coinvolgendo soprattutto i giovani". Per informazioni e iscrizioni: email amministrazione@lella.it o per telefono al numero 347-3796026.