Laboratorio sulla poesia, domani l’appuntamento alla libreria "Catap"

Un laboratorio sulle ragioni dell’esperienza poetica contemporanea. È "Persona pensiero poesia", serie aperiodica di eventi di cui domani, alle 19, si terrà il primo appuntamento, ospitato dalla libreria Catap di Virgilio Gobbi (foto) in piazza Mazzini. I poeti che si alterneranno la parola saranno Adelelmo Ruggieri, Alessandra Cava, Riccardo Socci e Francesco Brancati. Lo scopo degli incontri è quello di favorire la condivisione di "testi", "discorsi" e "pensieri" relativi alla sensibilità estetica nel mondo della poesia contemporanea, in un’ottica che travalichi il fronte generazionale e si concentri sulla natura della scrittura in versi. Il tema dell’incontro sarà il rapporto tra soggetto, individuale e politico, e testo poetico. La rassegna è ideata e curata da Emanuele Franceschetti e Renata Morresi; il primo, di origine marchigiana, è musicologo e poeta. Svolge attività di ricerca sulla drammaturgia musicale del novecento. Il suo ultimo libro di versi è "Testimoni" (Aragno 2022), secondo classificato al premio Tirinnanzi. Renata Morresi, ricercatrice di letteratura angloamericana all’università di Padova, ha pubblicato, sempre presso Aragno, "Terzo paesaggio" nel 2019 e curato numerose traduzioni di poeti dall’inglese.