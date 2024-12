Laboratorio sulle piante officinali nell’Orto sul Colle dell’Infinito

Il Fondo per l’ambiente italiano invita tutti a vivere la magia del Natale nell’Orto sul Colle dell’Infinito. Domenica alle 11 sarà aperto un laboratorio per adulti, condotto da Antonio Greco, esperto in tecniche erboristiche, che guiderà i partecipanti in un’esplorazione delle piante officinali. Dopo una visita immersiva nella natura, i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un liquore artigianale, scoprendo le antiche tradizioni liquoristiche e le proprietà delle piante. Il 22 ancora un laboratorio natalizio per bambini dai 6 ai 12 anni, condotto dall’illustratrice e attrice Manuela Santini. I piccoli partecipanti daranno vita a uno spettacolo teatrale di carta, scrivendo e illustrando una storia collettiva che sarà poi messa in scena con letture animate per festeggiare insieme il Natale. Infine domenica 5 gennaio, un concerto speciale per concludere le festività natalizie, a cura del gruppo Spartiti DiVersi. L’esibizione dal vivo, che si terrà nell’auditorium dell’ex monastero di Santo Stefano, unisce il gospel contemporaneo e i classici canti natalizi. Il concerto, ricco di arrangiamenti polifonici e accompagnato da strumenti dal vivo, offrirà al pubblico un’esperienza emozionante.