L’Academy Volley Lube fa festa

A Carnevale ogni schiacciata vale.

È proprio il caso di dirlo visto che la palestra del liceo scientifico "Da Vinci" di Civitanova ha ospitato la festa in maschera organizzata dall’Academy Volley Lube: un pomeriggio tutto all’insegna di costumi, travestimenti, scherzi, ma con la pallavolo all’interno, con tanto di sfide U12 3x3 per atleti S1/S2. Oltre ai piccoli del vivaio biancorosso, sono scesi in campo i baby della Fea Volley Monte San Giusto e del Volley Montelupone.

A riempire l’impianto (c’era persino un aspirante astronauta pronto per essere lanciato in orbita), oltre 70 tesserati sotto gli occhi dei genitori e degli staff tecnici.

A partire dalle 16.30, i presenti hanno trascorso un pomeriggio vivace in amicizia, divertendosi a più non posso e liberando la passione per la pallavolo giocata. Un’iniziativa promossa dagli allenatori del mini volley biancorosso, Lucia Lepri e Francesco Marilungo, coadiuvati da altri due istruttori dell’Academy Volley Lube, Giorgia Olivieri e Leonardo Evangelisti. Dopo le feste di Natale e Carnevale, adesso va pensata quella di Pasqua.

Andrea Scoppa