L’Accademia della cucina compie 40 anni

La delegazione maceratese dell’Accademia della cucina italiana ha festeggiato con un convegno 40 anni di attività. Dopo il saluto del vice presidente nazionale Mimmo D’Alessio, alla presenza dei delegati delle Marche dell’Accademia, si sono susseguiti una serie di interventi, tra i quali quello di Angiola Maria Napolioni, che ha illustrato l’importanza del ricettario Buonaccorsi pubblicato nel volume "Piatti reali e trionfi di zucchero" dalla Camera di commercio di Macerata. La relatrice ha descritto i pranzi allestiti in casa Buonaccorsi quando c’erano le visite di cardinali o di altri personaggi della corte pontificia. Oriana Porfiri ha poi sottolineato la grande importanza delle ricerche portate avanti per tutta la vita da Nazareno Strampelli, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori dei campi quando il raccolto del grano era falcidiato dalla ruggine e dall’allettamento. Tommaso Lucchetti ha ricordato l’importanza dei cuochi marchigiani fra ‘600 e ‘800, che primeggiavano nelle corti dei grandi personaggi, come a Roma o Napoli. Evio Hermas Ercoli, con una ricca documentazione di diapositive, ha illustrato quanto fosse attrattiva Macerata fin dai primissimi anni dopo la prima guerra mondiale "con più di dieci unità ricettive di cui alcune di altissimo livello". In rappresentanza delle altre delegazioni dell’Accademia delle Marche hanno partecipato al convegno il prof. Corrado Piccinetti, delegato onorario di Pesaro, l’avvocato Pietro Aresta, delegato di Jesi e Fabriano, l’ingegner Mauro Magagnini, delegato onorario di Ancona, mentre il delegato di Fermo, architetto Fabio Torresi, a nome di tutti gli accademici fermani, ha inviato infinite felicitazioni per il 40° di Macerata e un affettuoso saluto. Tra gli ospiti anche John McCourt, rettore dell’Università di Macerata.