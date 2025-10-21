La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Macerata
CronacaL’Accademia della cucina premia I Conti
21 ott 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
L’Accademia della cucina premia I Conti

Cingoli, riconoscimento per le preparazioni rispettose delle tradizioni locali.

La premiazione

La delegazione di Macerata dell’Accademia italiana della cucina ha attribuito al Ristorante dei Conti-Hotel Tetto delle Marche di Cingoli il "Diploma di buona cucina", prestigioso riconoscimento assegnato in ogni anno "a quei ristoranti che operano nel rispetto della tradizione e della qualità, purché già inseriti nella guida online dell’Accademia con almeno tre “tempietti“". Finora di tempietti ne vanta ben quattro il Ristorante dei Conti, dove sono impegnati da decenni i coniugi Angelo e Franca Bolletta, entrambi già fregiati del titolo di chef cocorum dall’Aic, con i figli Federico e Graziano. Il diploma è stato conferito nel ristorante durante la cena di ottobre, in una data scelta dalla presidenza nazionale dell’Accademia e rispettata da tutte le delegazioni italiane e del mondo. Tema della conviviale, con oltre 80 partecipanti, "Gli arrosti, gli umidi, i bolliti nella cucina della tradizione regionale": sull’argomento ha relazionato il professor Maurizio Massi, già docente di Unicam, appartenente al Centro studi dell’Accademia. Ricchissimo il menu preparato da Angelo e Franca (nella foto alla premiazione finale) a cui il sindaco Michele Vittori, presente con la dirigente dell’alberghiero Varnelli Annamaria Marcantonelli, ha consegnato il diploma. Unanimi i consensi per le proposte della lista.

Al termine della serata, la famiglia Bolletta ha offerto in omaggio agli intervenuti una confezione di olio Evo e una della crescia Bolla.

Gianfilippo Centanni

© Riproduzione riservata

