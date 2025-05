L’Accademia . Labiena premia gli studenti

C’è molta attesa per la conclusione del 32° concorso "Gli anni verdi" organizzato a Cingoli dall’Accademia Labiena in collaborazione con l’assessorato alla cultura. La premiazione è in programma per oggi alle 16.30 nell’ambito della manifestazione dedicata alla "Primavera in Collegiata", nel chiostro di Sant’Esuperanzio.

L’iniziativa è stata proposta dalla Labiena, aperta a tutti gli studenti delle scuole cingolane e articolata in due sezioni, letteraria e grafica, col tema "Una lettera a …". La professoressa Teresa Latini, (foto) presidentessa della Labiena, ha sintetizzato gli scopi del concorso: "Lo abbiamo sottotitolato “Una lettera è come un abbraccio dell’anima“, proponendoci di favorire l’espressione scritta in forma di lettera, per incentivare la creatività e promuovere la comunicazione del proprio sentire".

Un successo di adesioni ha registrato la dirigenza della Labiena. Questi i vincitori: liceo Leopardi, tre ex aequo, prime Nicole Cocilova e Chiara Franconi; secondi Nicola Panichelli e Laura Brahushaj; terze Adele Filonzi e Maria Sparvoli. Menzioni speciali a Denise Ronzo e Benedetta Bordi.

Per la primaria di primo grado pure tre ex aequo: prime Isabella Paparelli e Gioia Centanni; seconde Agata Ciattaglia ed Elena Baleani; terzi Israa Nouri e la quarta classe di Grottaccia; menzioni alla 3ª del capoluogo, alla 1ª A e B di Villa Strada.

Per la secondaria di primo grado: prima Hajar Nabati; secondo Michael Eddo; terzi ex aequo Sofia Vignati e Aurora Cortoni; menzioni a Denis Gabriel Vlad e Jihan Jallouli, premio d’onore alla 3ª D. Leggeranno testi e giudizi Giuliana Pollonara, Leyla Giordani, Aliai Paparelli e Giovanni Sbergamo.

Gianfilippo Centanni