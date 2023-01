"L’accento sulla A" Omaggio a Rodari

Domenica secondo appuntamento con Domeniche da favola, la stagione per bambini e famiglie promossa dal Comune di Treia con Proscenio Teatro Ragazzi. Alle 17, al teatro comunale, va in scena "L’accento sulla A – omaggio a Gianni Rodari", scritto, diretto e interpretato da Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Julia Borretti con illustrazioni dal vivo di Matteo Spirito (Matuta Teatro, Latina). In scena un set musicale da cui prendono vita le storie di Giovannino Perdigiorno, di Cipollino, le Filastrocche in cielo e in terra, le Novelle scritte a macchina e le Favole al telefono. Per la prenotazione 3392304624 dalle 15 alle 19; è possibile acquistare i biglietti anche online su www.liveticket.ittonicoservice.