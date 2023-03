L’accoglienza a metà "Sono rimasto senza casa, adesso non mi resta che dormire in auto"

di Paola Pagnanelli

"Non ho più una casa, e non so più cosa fare. Lavoro, accetto ogni turno, ma i soldi sono troppo pochi e io sono tanto stanco. È così difficile". Innocent Udenyi è uno dei tanti immigrati arrivato in Italia in cerca di un futuro migliore di quello possibile nel suo Paese, la Nigeria, ma nonostante i suoi sforzi, e pur avendo i documenti in regola, rischia di finire in mezzo alla strada. Due amici, Simone Ortenzi e Lorenzo Di Vincenzo (nella foto con Udenyi), studenti universitari che, in occasioni diverse, uno a un incontro in parrocchia e l’altro vicino casa, lo hanno conosciuto, stanno cercando di aiutarlo, mettendogli a disposizione un po’ di soldi e persino un’auto, dove Innocent ha dovuto passare qualche notte. "Sono arrivato quasi nove anni fa in Italia – racconta lui –. In Nigeria c’era la guerra e c’è ancora, non si può stare. Sono sbarcato a Lampedusa e quasi subito sono arrivato a Macerata, con un programma di accoglienza. Sarei meccanico, ma qui ho fatto di tutto, ho raccolto la verdura, le olive. Adesso faccio il lavapiatti nella zona industriale di Corridonia. Lavoro lì da 4 anni, mi va bene anche il turno di notte. Ma guadagno 400, 500 euro al mese". "E per andarci – aggiungono i suoi amici – usa la bicicletta, comprata a rate, anche quella con difficoltà. Di notte, con il freddo o la pioggia, lui si sposta con la bici". Innocent aveva trovato una casa in città. Ma a gennaio, grazie ai prestiti degli amici, per la prima volta è tornato in Nigeria a trovare la madre. Al rientro, la serratura di casa era stata cambiata. "Lui ha sempre pagato l’affitto – spiegano Ortenzi e Di Vincenzo – ma con difficoltà, guadagnando così poco. Il proprietario gli aveva detto che voleva mandarlo via, e quando lui è partito ha cambiato la serratura. Grazie alla Caritas, siamo riusciti a farlo accogliere alla Casa di Bethlem. Da lì però è stato mandato via perché una volta lo hanno sorpreso a bere. Su questo dobbiamo impegnarci di più con Innocent, andremo al Sert, non è una dipendenza grave e può superarla". Rimasto senza casa, il nigeriano ha dormito qualche notte nell’auto di Ortenzi, poi alcuni amici gli hanno pagato tre notti alla Domus San Giuliano. "Ma ora? Dove andrà? La Caritas ha promesso di trovargli un alloggio, per Pasqua. E intanto? Noi non sappiamo più che fare. Non possiamo abbandonare un essere umano in mezzo alla strada".