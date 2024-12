L’accordo con Intermesoli: "Un’area alle Vergini per estinguere il debito"

"È un’operazione virtuosa perché chiude un contenzioso con una ditta in piedi da anni, il Comune ha un’area che metterà a servizio del quartiere dove un tempo c’erano gli impianti del Cus e l’ateneo avrà un terreno da sfruttare come parcheggio per la sede di contrada Vallebona". L’assessore Andrea Marchiori illustra il progetto (approvato ieri a maggioranza in consiglio comunale) che mette in dialogo due enti e l’impresa Imar (tra cui figura anche la famiglia Intermesoli) che un tempo aveva fatto la lottizzazione ai Salesiani. "Il Comune – ricorda l’assessore – aveva inserito un diritto di opzione per acquistare a 400mila euro l’altro lotto del Cus, attiguo a quello dove si realizzeranno le case popolari". Adesso per l’assessore si sono verificati i presupposti per far valere l’opzione. "Il Comune – ricorda – vanta un credito con la ditta esecutrice dei lavori ai Salesiani dove è stato rifatto il campo di calcio realizzandovi sotto il supermercato. Con quell’accordo il Comune vantava un credito di 400mila euro da estinguere con i soldi o, in alternativa, cedendo un’area che abbiamo individuato vicino al polo universitario Bertelli, necessaria perché l’ateneo possa eseguire lavori di ampliamento di quella struttura rispettando l’obbligo di disporre di un numero di sufficiente di parcheggi. Con questa area quel numero ci sarebbe e nel contempo si viene incontro alle legittime esigenze dei residenti che in quella zona fanno fatica a trovare parcheggio. Noi cederemo poi quell’area dal valore di 400mila euro all’ateneo in cambio del secondo lotto del Cus Macerata". E qual è il vantaggio per il Comune? "A suo tempo i consiglieri hanno votato la bretella di collegamento tra le case popolari in costruzione, e più in generale di via Valerio, con via Mugnoz ed ecco che quel secondo lotto è necessario. Per il Comune è l’occasione per porre la parola fine a un contenzioso con la ditta che va avanti da anni. Ritengo che questa soluzione possa essere apprezzata da tutti. Non aver fatto nulla per più di 10 anni ha alimentato il contenzioso senza offrire soluzioni".