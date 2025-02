"L’accorpamento degli istituti crea solo problemi alla didattica"

La minoranza Insieme per Urbisaglia bacchetta l’amministrazione Natalini per il "silenzio" di fronte all’accorpamento, il prossimo anno scolastico, dell’istituto comprensivo di Colmurano – che comprende anche Loro Piceno e Urbisaglia – all’omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio. "La giunta regionale ha deciso di accorpare le nostre scuole all’istituto omnicomprensivo Gentili-Tortoreto che già comprende le scuole d’infanzia, le scuole primarie di San Ginesio, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e l’istituto superiore A. Gentili – spiega l’opposizione –. Si è creato così un complesso scolastico troppo grande e di difficilissima gestione, con gravi ripercussioni sull’organizzazione didattica. È vero che nessuna scuola è stata soppressa (per adesso). Ma tra qualche anno, anche a fronte del continuo calo delle nascite - nel 2024 sono nati solo sette bambini ad Urbisaglia -, si incomincerà a parlare di razionalizzazione e la decisione sul mantenimento o meno di sedi e scuole spetterà alla presidenza ginesina. Di fronte a questo, il silenzio del Comune di Urbisaglia ci lascia meravigliati e dispiaciuti. Come si può essere così acquiescenti a decisioni così penalizzanti per la nostra comunità? Non c’è stato nessun intervento prima della decisione della giunta regionale né alcuna protesta o predisposizione di ricorsi una volta avvenuta e men che meno proposte di soluzioni alternative". Sarebbe stata più utile e razionale la fusione con il comprensivo di Mogliano, di cui fanno parte la scuola d’infanzia e la primaria di Mogliano e Petriolo, confinanti con Urbisaglia. Questa scelta – conclude il gruppo – avrebbe assicurato una migliore omogeneità didattica e territoriale".

l. g.