L’acqua della fontana resta verde: si prova un altro trattamento

L’acqua della fontana di piazza Martiri di Montalto, in pieno centro storico a Tolentino, diventa verde. E il Comune interviene. "L’acqua è verde – spiega il sindaco Mauro Sclavi – per quella che viene chiamata tecnicamente colonizzazione algale. Abbiamo effettuato il trattamento antialghe ma con le alte temperature e il sole dei giorni scorsi è diventata così. Si tratta di acqua che viene riciclata e pompata all’interno, e se c’è contaminazione fungina e di alghe questo è il risultato. Metteremo in atto un altro trattamento con cloro aggiuntivo. L’appello resta sempre quello di non buttare nulla all’interno della fontana".