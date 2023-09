"L’acquisto dell’ex Banca d’Italia non risolverà i problemi del centro"

"Quando leggo toni trionfalistici perché l’Università ha comprato il palazzo ex Bankitalia (ma il rettore ha messo le mani avanti sulla complessità dell’operazione), rimango abbastanza perplesso. Si dice che è un tassello fondamentale per il rilancio del centro storico. Ma veramente si pensa che un palazzo che ospiterà uffici, che ovviamente saranno spostati da altri palazzi, potrà essere la chiave di sviluppo del nostro centro, dove i negozi chiudono e i pochi residenti se ne vanno?". Se lo chiede Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune - Potere al Popolo. "Il rettore – ragiona l’esponente dell’opposizione – avrà fatto bene, in base ai suoi calcoli, a comprare un nuovo stabile, ma tutti i saltatori sul suo carro che titolo hanno per intestarsi la riuscita dell’operazione e prevedere un futuro radioso per la città? Non sanno che la competizione per le iscrizioni tra gli atenei è spietata e la concorrenza degli atenei privati online mette a serio rischio l’afflusso di nuovi studenti? Non sanno che il calo delle nascite sta già provocando contrazioni nelle iscrizioni nelle scuole di ordine inferiore, e presto arriverà all’età universitaria? Non sanno che la crisi riduce la capacità di investire sull’istruzione dei figli? Se l’Università combatte con grandi difficoltà per mantenere gli iscritti, non c’è da negarlo e nasconderlo, quali ricadute ci saranno sulla città, visto che tutti si sbracciano a dire che ne è la prima industria, che senza gli studenti muore?". Secondo Cicarè (nella foto), serve "una riflessione approfondita tra le istituzioni, a cominciare dalla Regione, per capire come guidare lo sviluppo del sistema universitario del territorio. Tutti, studenti e docenti, lamentano l’estrema difficoltà dei collegamenti. Non si tratta di costruire nuove strade, ma di rendere più intelligente il sistema dei trasporti attuale. Unimc diventerebbe più appetibile se ci fossero collegamenti più rapidi e frequenti col treno e col bus da Civitanova e da Foligno. E la progettazione si potrebbe fare insieme all’Università di Camerino". Per il consigliere bisogna "lavorare seriamente su progetti, piuttosto che mandare comunicati stampa di felicitazioni per un lieto evento che ancora non è avvenuto, e che da solo certo non risolverà i problemi della nostra città".