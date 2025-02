L’acquisto on line era una truffa. Denunciato un 36enne campano

Vede un annuncio per l’acquisto di un obiettivo per una fotocamera, ma finisce vittima di truffa online. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, al termine delle indagini, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 36 anni di origini campane, residente a Pistoia e già noto alle forze dell’ordine, per una truffa on line.

Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata nel mese di dicembre da un uomo di 64 anni di Monte San Giusto, il quale, interessato all’acquisto di un obiettivo per fotocamera, aveva risposto a un annuncio pubblicato su una piattaforma web di vendita online. La vittima, come da accordi presi con il sedicente venditore, aveva effettuato il pagamento con un bonifico bancario, ma non aveva mai ricevuto l’oggetto acquistato. Grazie alla tracciabilità del flusso finanziario, i carabinieri sono riusciti a individuare il titolare del conto corrente su cui era stato accreditato l’importo del bonifico, arrivando così al nome del 36enne. L’uomo è stato quindi denunciato per truffa. Inoltre, i militari dell’Arma hanno provveduto al sequestro del conto corrente, bloccando la somma versata dal denunciante, in attesa delle disposizioni della magistratura.

Questo purtroppo è l’ennesimo caso di truffa on line risolto dai carabinieri. In queste ultime settimane sono stati numerosi gli episodi analoghi registrati in provincia. Qualche tempo fa, era stata denunciata dai carabinieri della stazione di Mogliano una 50enne, residente in provincia di Napoli, in seguito a una indagine condotta su una frode online. L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia presentata da una donna di Mogliano che aveva acquistato un bancale di pellet pubblicizzato su un sito internet, effettuando un bonifico bancario, senza però riceverlo.

Chiara Marinelli