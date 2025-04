Lacrime e palloncini per l’ultimo saluto a Rachele

Coraggio e altruismo. Sono due dei tanti insegnamenti che Rachele Massaccesi ha lasciato in chi l’ha conosciuta. è morta a trent’anni a seguito di una malattia che non le ha lasciato scampo vivendo ogni momento della sua vita come se fosse stato l’ultimo. E col solenne funerale celebrato ieri, nella chiesa di Sant’Esuperanzio - pur ampia ma insufficiente ad accogliere non un mare ma un oceano di gente partecipe anche sul sagrato e nell’abside - officiante il parroco don Gabriele con don Francesco, Cingoli ha tributato a Rachele un saluto intriso di una struggente commozione, come se le lacrime fossero state trattenute per onorare l’ammirata solarità caratteriale della ragazza. All’omelia del rito contrappuntato dal repertorio esequiale del coro parrocchiale di Villa Strada, don Francesco ha tratto toccanti pensieri dall’amicizia con Rachele: "Stimolo importante per la mia vocazione, è stato un regalo averla conosciuta. E nella sua esistenza pur breve, vedo la presenza di Dio che ha dato a Rachele la forza di vivere la sofferenza: in Rachele ho visto Cristo sofferente. Lei avrebbe voluto che passassimo dallo sconforto alla gioia, perché ora vive nell’eternità: ci ha insegnato che non conta quanto viviamo, ma come viviamo". Impressionante il silenzio, palpabile durante la cerimonia, rotto solo al termine dai prolungati e sommessi applausi che hanno siglato le testimonianze rese dalla famiglia, con uno struggente messaggio letto dalla cugina Valentina, e le parole interrotte da singhiozzi rivolte a Rachele dalla sorella maggiore Irene. Prolungata per le innumerevoli condoglianze rese alla mamma Roberta e alle sue persone care, l’attesa per l’uscita del feretro dalla chiesa quando è stato posto nel carro funebre , decine di multicolori palloncini si sono levati dalla folla che, fila interminabile, ha accompagnato Rachele nel cimitero cittadino.

Gianfilippo Centanni