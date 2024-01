"Lacune antiche mai colmate": si presenta la lista civica ’La Montecosaro che vogliamo’

A Montecosaro è in scadenza la legislatura che ha visto Reano Malaisi alla guida dell’ Amministrazione e si scaldano i motori per la competizione elettorale. Qualche settimana fa era uscito allo scoperto il gruppo civico “Ascolto e cambiamento“ che ha tra i promotori Sandro Vallesi e Giordano Marignani. Oggi alle 21,30, nei locali del circolo ricreativo all’ interno del palazzo comunale, sarà la lista “La Montecosaro che vogliamo” a scendere ufficialmente in campo dopo che il movimento era stato il primo, qualche mese fa, ad annunciarsi in pubblico. Adesso, dovrebbe anche svelare i volti dei componenti pronti a impegnarsi “Insieme ai cittadini” come recita il loro slogan. "Non ci presenteremo per raccontare di un programma e di un percorso già deciso o per fare l’elenco delle candidature - si legge in un comunicato - ma per raccontare i motivi della nascita di questa lista, presentare al pubblico le proposte che contribuirebbero a dare un ruolo ed una immagine nuova e più efficiente del paese ed avviare un dialogo ed uno scambio di idee con i cittadini". Un confronto, in altre parole, che "in questi mesi abbiamo aperto con quasi tutte le altre liste che intendono presentarsi, con raggruppamenti e forze politiche già presenti in paese, anche quelle che hanno sensibilità ed orientamenti diversi". E’ quanto precisa Luigi Menichelli, referente della lista, sottolineando come "dialogo e confronto siano un segno di civiltà, un arricchimento per tutti e un aiuto a Montecosaro per disegnare un futuro che ponga le fondamenta per le scelte strategiche condivise". Obiettivi già condivisi con altri interlocutori e partiti, sottolinea poi, "perché ad oggi sono ancora in piedi questioni e problemi antichi, a cui non si è mai riusciti a dare una soluzione". Cita quindi una piazza a Montecosaro Scalo, di cui si parla da decenni, ed anche il rilancio del vecchio borgo storico. Temi per la cui soluzione, sempre secondo “La Montecosaro che vogliamo”, non sono di aiuto le contrapposizioni né i tatticismi tipici di un evento elettorale, ma un dialogo vero con i cittadini e la volontà di operare per il bene del paese.