L’addio a Cesare Paciotti. Civitanova, lutto cittadino: "Aveva girato il mondo, la sua creatività era unica"

Lutto cittadino a Civitanova per la scomparsa di Cesare Paciotti. Lo ha proclamato il sindaco Fabrizio Ciarapica. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata di oggi. Lo stilista è stato stroncato a 69 anni da un malore, alle 19 di domenica, mentre si trovava nella sua villa di contrada Cavallino. Lo ha trovato, riverso sul pavimento della camera da letto, una donna del personale di servizio, dando l’allarme ai soccorsi che però al loro arrivo hanno potuto solo constatarne il decesso: per l’imprenditore civitanovese non c’è stato nulla da fare.

Il funerale è stato fissato per le 10 di questa mattina, nella chiesa di San Pietro, dove spesso seguiva la celebrazione della messa, poi la tumulazione avverrà nel cimitero della vicina Montecosaro. La salma è stata composta nella sua abitazione, aperta alle persone intime della famiglia, in queste ore raggiunta da sentimenti di cordoglio da tutta Italia e non solo, oltre che da una ondata di affetto della città.

Oggi Civitanova dirà addio a un suo figlio, a un’uomo che ha segnato l’epopea della moda, incarnando il Made in Italy e trasformando con il suo talento e il suo stile la tradizione manifatturiera in un brand mondiale simbolo del glamour. Il successo globale delle collezioni Paciotti (uomo e donna) ha le sue radici nella fabbrica aperta a inizio anni Cinquanta da Giuseppe e Cecilia, i genitori, poi negli anni Ottanta le redini passano ai figli, Paola – che diventa amministratrice – e Cesare che alla abilità e alla qualità del prodotto artigianale innesta uno stile fortemente identitario.

Nasce il marchio iconico del pugnale, la scarpa con il famoso tacco a stiletto ai piedi delle donne più belle e famose al mondo, l’attore Bruce Willis diventa suo testimonial. Il brand Paciotti esplode, diventa simbolo dello shopping di lusso, di stile, di creatività ed eleganza. Poi, sono anche arrivati gli anni difficili. Legati alle contrazioni del mercato. Nel 2013 la domanda di concordato preventivo al tribunale di Macerata, una crisi da cui l’azienda è uscita con una ristrutturazione del debito grazie un accordo stipulato con i creditori e grazie alla fiducia accordata dalle banche. Dopo gli anni difficili la riorganizzazione, la guida dell’azienda affidata a Marco Calcinaro, figlio di Paola, Ceo della Paciotti.

"Abbiamo girato il mondo, da Miami a Los Angeles, da New York a Londra e Parigi, ma appena poteva tornava a casa", ricorda Roberto Elisei, per venti anni, dal 1999 al 2018, al fianco di Cesare Paciotti nel ruolo di direttore generale dell’azienda. "Aveva – sottolinea Elisei – una creatività e una genialità uniche. Una persona di grande intelligenza, un amico indimenticabile oltre che uno stilista e un imprenditore eccezionali". In queste parole tutto il sentimento di chi in queste ore, anche da quel palcoscenico internazionale che Paciottti ha calcato per tanti anni come ambasciatore della calzatura marchigiana, commenta la sua scomparsa che priva il mondo della moda di uno dei suoi più raffinati interpreti.

Paciotti lascia tre figli, Ludovica, Giuseppe Nicola e Diamante.