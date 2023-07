L’addio a Forlani "Protagonista assoluto, era molto legato alla nostra provincia"

di Lorenzo Monachesi

"Mi è rimasto impresso quando Arnaldo Forlani venne a Tolentino per un convegno tenutosi pochi giorni dopo il rapimento di Aldo Moro". Francesco Massi, segretario comunale a Macerata e in passato anche consigliere regionale, ripesca alcuni episodi all’indomani della scomparsa a 97 anni del leader democristiano, spesso candidato alle elezioni nel collegio di Macerata. "In quella occasione – aggiunge – disse che chiaramente la classe dirigente della Dc si sentiva sotto attacco terroristico". Forlani è stato un leader che ha segnato la vita politica italiana. "L’ho conosciuto tramite mio padre. Mi ha sempre colpito – spiega Massi – la sua capacità di ragionare in modo pacato e senza mai alzare la voce, ma soprattutto la tolleranza e il rispetto dell’avversario politico. E, non per ultimo, anche la grande fiducia nella Dc". Un politico che ha sempre mantenuto un invidiabile self control.

"Però – dice l’ex senatore ed ex sindaco di Macerata Carlo Ballesi – s’infervorava quando si parlava di calcio, tra l’altro aveva giocato con la Vis Pesaro. Ecco, in quei momenti sembrava che avesse il pallone tra i piedi". È stato spesso nel Maceratese. "Lo conobbi a Visso – dice Ballesi – in occasione di un incontro tenutosi al Park Hotel, in quella circostanza fece un bel discorso partendo dalle parole di San Paolo". Ecco il ricordo di Gianfranco Formica, che è stato consigliere regionale. "Un protagonista assoluto – dice – e un riferimento politico della Prima Repubblica. Per quanto mi riguarda, penso soprattutto al Forlani degli anni Settanta-primi anni Ottanta, quando contribuì in modo decisivo a garantire una linea democratica al Paese. Negli ultimi anni del suo diretto impegno pubblico, non sempre, nel mio piccolo, ne ho condiviso tutte le scelte. Di certo, però, di lui si può dire che è stato un uomo di equilibrio, portatore di un radicato progetto politico, non amante del palcoscenico come dovrebbe essere chiunque che si candidi a servire politicamente il proprio Paese". Ecco il ritratto di Forlani fatto da Andrea Angeli, impegnato per anni con le Nazioni Unite per il mantenimento della pace nel mondo. "Era legatissimo alla nostra provincia. In realtà – dice – caratterialmente era più vicino ai maceratesi che ai suoi conterranei pesaresi, assai più simili agli esuberanti romagnoli. Negli anni d’oro della carriera nei weekend non mancava di inserire in agenda un passaggio in qualche località del Maceratese, che fosse grande o piccola poco importava, gli interessava incontrare le persone e capire le necessità. Ma le sue comparsate servivavo anche ad armonizzare le posizioni delle correnti Dc che si confrontavano, quelle dei parlamentari Ciaffi e Tambroni. Se arrivava Forlani la quadra la si trovava sempre, era un alfiere del dialogo e della comprensione. Viveva le piccole realtà con la stessa intensità con cui seguiva le qustioni internazionali. Quando nell’87 arrivai in Cile tra i tre nomi di politici italiani che per tanti anni avevano sostenuto l’opposizione al regime militare c’era il suo. Molti politici di oggi dovrebbero seguire il suo esempio".