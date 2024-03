L’addio a Picotti: "Il basket marchigiano perde una figura storica"

Si è svolto sabato, nella chiesa Preziosissimo Sangue, il funerale di Francesco Picotti, per anni radiologo all’ospedale di Loreto ma anche ex giocatore, allenatore e dirigente di basket. L’uomo si è spento giovedì, a 76 anni. Originario di Caldarola, si trasferì a Porto Recanati da bambino. E in breve, da giovane, si distinse nella pallacanestro locale. Era stato tra i fondatori e giocatori della mitica Adriatica Basket, e cioè quella compagine portorecanatese che nei primi anni ‘80 gareggiò in C1, sfiorando la promozione in B.

Tuttavia, si era anche fatto valere come tecnico nel femminile, allenando Ancona, Civitanova e Porto Sant’Elpidio. E ancora, negli anni 2000, aveva svolto il ruolo di team manager con il Basket Recanati in A2. A novembre, la Fip (Federazione italiana pallacanestro) gli consegnò la targa premio "Una vita per il basket".

"Il basket marchigiano piange una figura storica come Francesco Picotti – ha scritto in una nota la Fip Marche -, la cui scomparsa non solo rattrista tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo ma l’intero panorama cestistico regionale e non solo". Picotti lascia la moglie Ines, i figli Mario e Simone, la nuora Alessandra, i nipoti Lorenzo ed Emma, la sorella Maria Grazia con Fortunato e la nipote Mariella.