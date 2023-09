L’addio a Sergio Palma nel santuario di Matelica della Beata Mattia

Si terranno eccezionalmente all’interno del santuario della Beata Mattia nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16, i funerali del dirigente in pensione dell’Eni, Sergio Palma (nella foto), spentosi all’alba di venerdì scorso a Milano. Lo stimato manager matelicese, 76 anni, infatti, dopo essere stato a lungo direttore Eni E&P per Africa, Medio Oriente e Cina, aveva svolto un ruolo chiave nel trovare i fondi necessari per la ricostruzione post sisma del santuario della Beata Mattia, come pure per l’organizzazione per le celebrazioni del settimo centenario della morte della venerata monaca tra il 2020 ed il 2022.

Il feretro è giunto a Matelica nella giornata di ieri ed è stato accolto all’interno della chiesa, permettendo a tutti la visita per l’intera giornata. Proprio per questa ragione le monache clarisse del monastero di Santa Maria Maddalena, hanno voluto spiegare il gesto, concesso a pochissimi, delle esequie funebri all’interno della chiesa-santuario: "Per noi è stato amico sincero, persona dal cuore amabile e generoso, dagli ampi orizzonti, ricco in umanità ed esperienza di vita, grande e leale benefattore della comunità, nostro fratello nel Signore. Per lui eleviamo una fervida preghiera alla misericordia di Dio".

m. p.