L’addio al maestro di parapendio "Riposerai nei cieli che amavi e continuerai a volare con noi"

Applausi e commozione, ieri mattina al convento di San Liberato a San Ginesio, per l’ultimo saluto a Claudio Spinelli. Il 69enne (avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 settembre), direttore della scuola di volo Aeroclub dei Sibillini di Sarnano e medico in pensione, martedì pomeriggio aveva perso la vita pochi minuti dopo essere atterrato col parapendio, in contrada Morichella, a San Ginesio, in seguito a un malore. Una folla di amici, colleghi, allievi ed ex allievi di diverse età, ha partecipato al funerale stringendosi ai familiari di Claudio, in particolare alla moglie Fabrizia, al fratello e alle due sorelle. Presenti anche il generale Loriano Petri, Medardo Marchetti e il professor Renato Ricci, tutti e tre esponenti dell’Aero Club d’Italia. Sul feretro, un gagliardetto proprio dell’Aero Club d’Italia e il simbolo del Covo dei Limani, club di volo e rifugio, di cui Claudio era presidente. Durante l’omelia è stato ricordato che ora lui "continuerà a volare". La salma, dopo la cerimonia, è stata portata al cimitero di Montefalcone Appennino, nel Fermano, suo paese di origine. Risiedeva a Santa Vittoria in Matenano (sempre nel Fermano); fisiatra, in passato aveva avuto uno studio a Civitanova e nell’ultimo periodo aveva lavorato al servizio igiene di Ascoli. Era un medico in pensione da qualche anno. "Ora riposi nei cieli che hai sempre amato", è il pensiero dei suoi amici. Che ieri pomeriggio, anche per rendergli omaggio, hanno deciso di fare un volo. L’altro giorno, secondo le ricostruzioni, Spinelli aveva chiamato, come da prassi, i suoi compagni per comunicare il punto di atterraggio. Il tempo di arrivare, un quarto d’ora, e l’avevano trovato seduto a terra, privo di sensi. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, purtroppo, non avevano potuto che constatarne il decesso.

l. g.