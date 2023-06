L’addio alla regina delle tagliatelle

Se n’è andata venerdì sera all’età di 92 anni, circondata dall’amore dei suoi cari, la regina delle tagliatelle Tullia Ficcardi, conosciuta da tutti come "la moglie de Stefanì". Nel 1962 infatti, con il marito Stefano, aveva aperto un ristorante in contrada Morichella a San Ginesio, ribattezzato "Stefanì" dai romani che trascorrevano le vacanze estive in paese. I piatti più richiesti: le tagliatelle, fatte rigorosamente a mano da Tullia, e l’abbacchio. Tullia, vedova di "Stefanì" dal 2014, ha cucinato fino a quando è stato aperto il locale, ovvero fino al terremoto del 30 ottobre 2016. Sempre col sorriso sulle labbra, è stata una grande lavoratrice. Lascia due figli, Giambasilio (chiamato Gianni) e Serafino che hanno seguito le orme dei genitori, il primo aprendo un baralimentari e il secondo un ristorante, a poca distanza l’uno dall’altro, i nipoti Silvia e Andrea e tante persone che le volevano bene. Tanti i messaggi di affetto per Tullia. L’ultimo saluto oggi alle 16.30, nella chiesa di Pian di Pieca.