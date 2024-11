Ladre di profumi: bottino da 2mila euro e altre tre denunce

Macerata, 23 novembre 2024 – Seconda denuncia nel giro di pochi giorni per tre ladre di profumi. Questa volta a far scattare il provvedimento sono stati i carabinieri, mentre all’inizio della settimana era stata la polizia a intercettare le malviventi dopo una serie di incursioni nei negozi. I militari della stazione di Macerata hanno denunciato le tre donne – tutte senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine – per furto aggravato in concorso. Si tratta di una 31enne e una 24enne di nazionalità cilena e una 32enne cubana. Sono state individuate in seguito alle indagini svolte dai militari del capoluogo dopo la denuncia sporta dal responsabile del punto vendita di “Acqua e Sapone” di Macerata per il furto di svariate confezioni di profumi, avvenuto nello scorso mese di ottobre. I militari, grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato e identificato le tre donne che, mentre si aggiravano nel negozio, avevano nascosto i profumi all’interno di borse verosimilmente schermate per eludere il sistema antitaccheggio presente nel punto vendita. La merce rubata dalle ladre aveva un valore di 2.120 euro. Il colpo da Acqua e Sapone si aggiunge a quelli messi a segno in diversi altri esercizio commerciali di Macerata e provincia, sui quali indaga la polizia.

Nel corso dei consueti controlli, inoltre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno segnalato al prefetto per uso personale di stupefacenti un 43enne di nazionalità egiziana, ma residente a Milano. L’uomo, alla guida del proprio veicolo, sottoposto a controllo, aveva destato sospetti, mostrando nervosismo ai militari che lo avevano fermato. Nascoste all’interno di un pacco di sigarette c’erano tre dosi di hashish per un peso complessivo di 2,20 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.