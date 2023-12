Ladri acrobati. Colpo in casa di Cappetti

Ladri acrobati si sono arrampicati su un terrazzo e una volta saliti hanno forzato una porta-finestra, per poi entrare indisturbati nell’abitazione e mettere tutto a soqquadro. Ma alla fine, non trovando nulla di valore, se ne sono dovuti andare con un pugno di mosche in mano. L’appartamento finito nel mirino è quello dove vivono Giampiero Cappetti e Sonia Alessandrini, una coppia davvero conosciuta in città, perché lui è il presidente dell’associazione Porto Recanati Solidale, mentre lei è l’assessore ai Servizi sociali.

Il tentativo di furto si è registrato sabato pomeriggio, nella loro casa che si trova al secondo piano, in via Roma, nel quartiere Castennou. "Sono uscito alle 14.30 per andare a lavoro – spiega Cappetti – e alle 19.45 ho fatto ritorno, trovando la brutta sorpresa. Infatti ho dovuto usare una spatola per aprire la porta, perché qualcuno aveva inserito il chiavistello. In pratica, ignoti si erano arrampicati dal balcone e non so come hanno forzato la porta-finestra della cucina. Perciò hanno gironzolato in casa e aperto due cassetti del comodino, che poi sono stati gettati sul letto. Tuttavia, o qualcuno ha suonato il citofono mettendoli in fuga, oppure non hanno trovato niente di interessante. Subito dopo ho chiamato i carabinieri che la mattina dopo sono venuti per il sopralluogo, mentre ieri ho sporto denuncia contro ignoti".