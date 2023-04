Ladri al Centro Tennis: bottino magro, porta rotta

TOLENTINO

di Lucia Gentili

Bottino magro ma danni alla porta, con la vetrata spaccata. Questa volta a finire nel mirino è stato il Centro Tennis, in viale della Fraternità (zona Pace), a Tolentino. E il relativo bar Back Yard. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e ieri, dopo le 3, considerando che il bar è stato chiuso dopo quell’ora. A fare l’amara scoperta, al mattino, il presidente dell’associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti, quando è andato ad aprire il circolo. E, trovandosi davanti la vetrata sfondata, ha avvisato i carabinieri. Le indagini sono in corso e ieri è stato effettuato il sopralluogo dai militari della caserma locale; oggi seguirà la denuncia contro ignoti. Secondo le ricostruzioni, i ladri avrebbero provato a forzare, invano, la porta sul lato padel e segreteria. Non riuscendo ad aprirla, avrebbero spaccato il vetro. Si sarebbero diretti alla cassa della segreteria, trovando però pochi euro, spicci; sarebbero quindi passati al bar forzando sempre l’entrata e, da questa cassa, avrebbero arraffato un centinaio d’euro. "Dobbiamo sistemare la porta del locale e rifare quella dell’ingresso, essendo stato spaccato il vetro – afferma Sposetti –. È la prima volta che i ladri vengano a farci visita, e speriamo sia l’ultima. Non è tanto per il bottino, quanto per il danno. Resta l’amarezza. Potrebbe essersi trattato di una ragazzata, non lo so, forse è solo una mia impressione". Il Centro Tennis di Tolentino è stato inaugurato due anni fa, nell’aprile 2021, e si tratta di un fiore all’occhiello in tutta la regione per i suoi campi da tennis e padel, su una superficie di 17.000 metri quadri. Gli impianti sono di ultima generazione, in classe energetica A3, omologati per gare nazionali e internazionali. Per Elisabetta Cocciaretto, la tennista numero 65 Wta – che a fine ottobre ha trionfato al torneo Wta 125 Tampico in Messico –, è una "seconda casa", "il miglior centro delle Marche".