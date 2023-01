Ladri alla Cgil, danni e bottino da 600 euro

Furto nella sede della Cgil di Recanati in via Vogel. Il raid ladresco è stato consumato nella notte fra giovedì e venerdì scorsI. I malviventi, per non farsi vedere, sono entrati dalla porta in vetro, che si trova dietro all’entrata ufficiale, dopo aver forzato con un grosso cacciavite il montante in alluminio. Una volta dentro la sede, hanno rovistato ovunque alla ricerca di contanti riuscendo a racimolare circa 600 euro. Nella loro azione ladresca hanno anche messo sotto sopra l’archivio delle pratiche degli assistiti del sindacato. Il furto è stato denunciato alla locale stazione dei carabinieri che ora stanno indagando nel tentativo di risalire agli autori del colpo.

a. t.