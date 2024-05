Ladri alla sede dell’Unitre: "Che amarezza"

La sede dell’Unitre e delle associazioni di volontariato all’ex mattatoio prese di mira dai ladri. Il bottino sono stati gli omaggi per i docenti dei vari corsi. A raccontarlo, con grandissima amarezza, è la presidentessa di Unitre Mirella Valentini. "È successo sicuramente l’altra notte. I ladri sono entrati passando da una porta-finestra al primo piano, a cui si arriva senza neanche bisogno di una scala. Dentro ovviamente non c’era molto da prendere, non abbiamo soldi né oggetti di valore. L’unica cosa che abbiamo sono i piccoli omaggi per i tanti docenti, ben 71, che si prestano a tenere le lezioni come volontari. Sono oggetti che ci vengono donati da chi vuole sostenere le nostre attività, oppure comprati a prezzo ridotto: sciarpe, foulard e berretti di Tombolini, che è il nostro sponsor, oppure articoli in pelle della Laipe, o alcuni braccialetti in pietra dura, che avevamo comprato a Civitanova e che avremmo regalato ai professori che partecipano in maniera più intensa ai nostri corsi. Hanno portato via tutto e messo tutto sotto sopra, causandoci anche parecchi danni".

Dalla sede dell’Unitre, i ladri hanno sfondato altre porte e si sono introdotti anche nelle stanze dell’Unitalsi e delle altre realtà del volontariato che hanno uno spazio all’ex mattatoio, in via Rutiloni. Ovunque hanno rotto, aperto e messo a soqquadro, senza però riuscire a trovare qualcosa di valore. Il furto è stato subito denunciato. A quanto sembra nessuno nella zona avrebbe sentito o visto qualcosa di strano, ma quella via è stata colpita duramente dal terremoto, e solo un palazzo è ancora abitato.

"Non ci vuole niente a entrare qui dentro – prosegue la presidentessa Valentini –, anche perché non abbiamo mai pensato che ci fosse bisogno di chissà quali barriere, protezioni o antifurti. La porta-finestra dà su un balconcino a cui si arriva dalla strada con grande facilità. Non avremmo mai creduto che i ladri potessero prendere di mira anche la sede di una associazione di volontariato, e questa mattina scoprire cosa fosse successo nella notte ha suscitato in tutti noi davvero una grandissima amarezza".

Ora comunque le indagini sono in corso, per tentare di risalire ai responsabili. È possibile che da qualche telecamera possa arrivare un aiuto a individuare auto o persone sospette.