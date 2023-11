Incursione nella concessionaria, ladri messi in fuga dal vigilante

Macerata, 28 novembre 2023 – Una banda di ladri aveva preso di mira la concessionaria Cioci Motors, l’altra notte, riuscendo a sabotare l’allarme. Ma l’arrivo della vigilanza privata è stato provvidenziale per fermarli ed evitare che sparissero con due auto. Intorno alle 4.20, l’auto della Vedetta 2 Mondialpol è passata in via Papa Giovanni XXIII, a Sforzacosta.

In un punto piuttosto buio, lontano dall’illuminazione stradale, la guardia giurata ha notato che la rete era stata tagliata. Controllando meglio ha visto che anche una porta era stata sfondata. A quel punto ha chiamato le forze dell’ordine e così ha messo in fuga la banda.

I ladri infatti hanno capito di essere stati scoperti e subito sono corsi via a piedi verso la campagna. L’arrivo della vigilanza privata è stato fondamentale: i malviventi avevano già messo in moto una Giulietta Alfa Romeo e lo stesso stavano tentando di fare con una Skoda, che avrebbero tranquillamente portato via se non fosse arrivato qualcuno a disturbarli. Il colpo era stato anche studiato con cura.

La banda infatti era riuscita a mettere fuori uso l’impianto di allarme, e aveva scelto di entrare in azione un momento in cui iniziano le lavorazioni dalla vicina falegnameria: quel rumore aveva coperto lo sfondamento della porta.

Le indagini sono in corso per individuare gli autori del tentato furto. Alla Cioci Motors resta il danno causato per entrare nell’autosalone, ma almeno hanno evitato di perdere due vetture.