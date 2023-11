Ladri del rame beccati, la sindaca si complimenta

Ha voluto esprimere con una nota pubblica il sindaco di Montefano, Angela Barbieri, la sua soddisfazione per l’operato della polizia locale che, collaborando con i carabinieri locali, ha permesso di identificare rapidamente i responsabili di un furto di rame avvenuto lunedì 13. Allora due romeni, un uomo e una donna entrambi 45enni e residenti nel Fermano, avevano rubato a Montefano, da un’abitazione privata in fase di costruzione, un quantitativo di grondaie e canali in rame pari a due quintali di merce e per un valore di circa 1.500 euro. "Grazie all’azione rapida e determinata dei nostri agenti e alle immagini registrate dalle numerose telecamere presenti nella zona, è stato possibile – sottolinea Barbieri – risalire al mezzo sul quale il rame era stato caricato, un autocarro Iveco Daily, e di conseguenza all’identità dei due stranieri che sono stati poi denunciati. L’efficace risoluzione di questo caso testimonia il livello di professionalità e dedizione dei nostri agenti. Mi preme anche sottolineare come, ancora una volta, l’installazione delle telecamere Ocr nella nostra cittadina si sia rivelata un investimento di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini e dei nostri beni. Ringrazio gli agenti Ernesto Cotticelli ed Eleonora Nardi e il maresciallo Federico Tavanti e i suoi uomini per la sinergia messa in campo".

Antonio Tubaldi