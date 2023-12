Ladri forzano la finestra: "Scappati a mani vuote"

Ladri in azione martedì sera a Recanati, nella zona di contrada Sant’Agostino e via Bravi, più volte agli onori della cronaca proprio per i furti in quanto è scarsamente illuminata, a ridosso della campagna con facili vie di fuga e senza l’occhio vigile del sistema di videosorveglianza pubblico. Sono due gli episodi segnalati ai carabinieri e in entrambi i casi i ladri sono stati costretti ad andarsene a mani vuote. Ad essere presa di mira versa le 20 di sera è stata la casa del dottor Nicolantonio Sacco, molto conosciuto in città per aver diretto per diversi anni il reparto di chirurgia dell’ospedale di Recanati (oggi è in forza a Villa dei Pini a Civitanova Marche). "Stavo preparando la cena con mia moglie – racconta lo stesso medico – e mi sono ricordato di non aver azionato il sistema di allarme. Nel farlo questo, però, mi segnalava la presenza di una persiana aperta al piano di sopra. Sono andato a controllare ed effettivamente la persiana della finestra della camera da letto era forzata. Probabilmente i ladri, mentre stavano per entrare, si sono accorti che io mi ero allarmato per cui sono scappati. Si sono arrampicati sulla rete che divide il mio giardino da quello della mia vicina e, passando dal giardino della casa confinante, si sono dileguati lasciando dietro di sé le impronte delle scarpe sporche di fango. Mi hanno detto che il cane del vicino, che si trova sotto la mia proprietà, ha abbaiato furiosamente e il suo proprietario si è accorto di due persone che fuggivano a gambe levate per la campagna".

Per Sacco questa non è la prima volta che riceve la sgradita visita dei ladri. Circa 15 anni, mentre lui era al mare con la famiglia, i ladri, avendo tutta la notte a disposizione, hanno rovistato tutta casa portandosi via anche la cassaforte che era murata nello studio aiutandosi con un frollino. L’hanno trascinata per tutte le scale rovinando ogni gradino e creando non pochi danni. Ma non basta, perché dieci mesi fa i ladri sono entrati di nuovo a casa del medico in via Bravi: "Allora mi hanno portato via poche cose perché dal primo furto non teniamo più niente in casa. Mi hanno rubato anche due pistole ben custodite che non so come abbiamo fatto a trovarle, una da tirassegno e un calibro 38". "Il problema – tiene a segnalare Sacco – è che in questa zona non c’è illuminazione né telecamere e per questo, dice "troppo spesso abbiamo la visita dei ladri. L’Amministrazione bisogna che faccia qualcosa, che trovi i soldi per garantirci più sicurezza".

Poco prima di tentare il furto a casa di Sacco, i ladri avevano provato ad entrate nella casa di Mario Severini, in contrada Sant’Agostino, poco distante da via Bravi. La famiglia era a cena al piano di sotto e i malviventi hanno tentato di entrare in casa da una finestra posta al secondo piano: nel rompere gli infissi con un piede di porco hanno, però, fatto rumore mettendo in allarme i proprietari. Da qui la fuga precipitosa a mani vuote prima di essere scoperti.